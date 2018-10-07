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محافظات

تخصيص 4480 مترا من أملاك الدولة لإقامة وحدات سكنية لشباب كفر الشيخ

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 16434 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 4480 متر مربع أملاك دولة بمنشأة فؤاد البحرية لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، لإقامة عمارات سكنية عليها بمدينة كفرالشيخ .

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم حصر قطع الأراضى أملاك الدولة غير المستغلة والتى تتناسب مع مشروعات الإسكان لمواجهة أزمة السكن المستمرة منذ سنوات وبخاصة فى مدينة كفرالشيخ، لافتًا إلى ان المساحة التى تم تخصيصها بمنطقة منشأة فؤاد البحرية منطقة عشوائيات مسلمة من هيئة السكة الحديد وأقرها المجلس التنفيذى فى جلسته الخامسة فى 29 مايو الماضى.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المساحة تضاف إلى مواقع أخرى بمدينة كفرالشيخ منها مساحة 15 فدانًا التى يقام عليها مشروع " تحيا مصر " لإسكان الشباب بأرض مصنع القمامة بغرب المدينة، وموقع آخر بالحمراوى، لحل مشكلة الإسكان بمدينة كفرالشيخ.

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