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أخبار العالم

سؤال أغضب ميلانيا ترامب خلال وجودها في مصر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:52 ص
ميلانيا ترامب ترتدي
ميلانيا ترامب ترتدي الخوذة المثيرة للجدل
حسام رضوان
أثارت الانتقادات التي تعرضت لها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الخوذة التى ارتدتها خلال رحلة "سفاري" أثناء زيارتها إلى كينيا، غضبها عند سؤال أحد الصحفيين الأمريكيين عنها، حين كانت في مصر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "WWD" الأمريكية المتخصصة في الموضة، أثارت خوذة ميلانيا التي ارتدتها جدلا وانتقادات واسعة، والتي شابهت في تصميمها خوذة ترمز إلى فترة الاحتلال البريطاني الوحشي لكينيا.

وردت ميلانيا على هذا الأمر خلال تواجدها في مصر، وقالت غاضبة، "أتعلم ؟ لقد انتهينا للتو من رحلة مذهلة، ذهبنا إلى غانا وملاوي وكينيا، الآن نحن في مصر، أريد أن أتحدث عن رحلتي وليس ما أرتديه وهذا مهم جدا، ما أفعله، ما نفعله مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومبادراتي ، وأتمنى أن يركز الناس على ما أقوم به ، وليس ما أرتديه ".

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