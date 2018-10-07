تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

نشرت أيتن عامر عبر حسابها على انستجرام نظام الأسبوع الأول من الرجيم للتمتع بقوام مثالى ورشاقة دائمة لتعود إلى ما كانت عليه قبل ولادتها طفلها الثاني يوسف.



وقالت أيتن فى رسالة موجهة للجمهور: "دايت أول أسبوع يلا كل اللى اتحمسوا للتحدى يبدأوا معايا يمشوا عليه وبإذن الله هنزل بوست السبت اللى جاى عشان تفرحونى بالنتائج الجميلة، وأقولكوا أنا كمان عملت أيه الدايت للجدعان متستغربوش كمية الأكل لأن النظام ده نزلنى قبل كدة 3 كيلو فى أسبوع".



وأضافت أنها تتبع النظام الغذائي الأتي:



الإفطار:

-4 ملاعق فول بدون سمن أو زيت أو بيضة مسلوقة أو أمليت بمعلقة زيت أو جبن ملح خفيف بجانب سلطة أو 2 شريحة فلمنك أو شيدر .

يمكن الأختيار من أى هذه الأنواع الثلاث بجانب نصف رغيف بلدى وكوب شاى باللبن أو النسكافية .



الغداء :

النشويات نصف رغيف أو 3 ملاعق أرز أو 9 ملاعق أرز مسلوق أو 3 ملاعق مكرونة أو 9 ملاعق مكرونة مسلوقة .

اللحوم :

نصف فرخة مشوية أو مسلوقة أو 2 شريحة لحم مشوية أو مسلوقة أو أو 3 أسماك مشوية أو بيضة مسلوقة أو جبن ملح خفيف .

خضار :

سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق .

فاكهة :

ثمرة فاكهة .



العشاء :

نصف رغيف بلدى بجانب جبنة ملح خفيف وسلطة أو 3 ثمرات فاكهة متنوعة أو 2 زبادى لايت .



الممنوعات :

جميع أنواع الحلويات اللبان اللب السوداني المكسرات المياة الغازية الفينو البطاطا البطاطس اللانشون البسطرمة الجبن الرومى الجبن النستو القلقاس البسله اللوبيا الفاصوليا البيضاء العدس الترمس الطيور الوز والبط والحمام الكلاوى الكبده والقوانص والكفتة والمخليلات والبلح والتين والشمام والعنب والقصب والمانجو .



التعليمات :

يسمح ب2 معلقة سكر يوميا المجهود الرياضى حسب تعليمات الطبيب مسموح بتناول الأتى بأى كمية خضار بدون سمن او زيت خس خيار قتة كوسة مسلوقة جرجير بقدونس .

يمكن إستبدال توست بنى أو رغيف سن بدلا من نصف رغيف.

يفضل تناول كوب مياة أو عصير جريب فروت "على الريق.