المصريون للجيش الإسرائيلي في ذكري نصر أكتوبر: كل سنة وجيشنا معلم على قفاكم

وجه المصريون صفعة للجيش الإسرائيلي في الذكري الـ45 لنصر أكتوبر المجيد، ردا على محاولة أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تزييف التاريخ عبر نشر تدوينة مستفزة بمناسبة الحرب التى حطم خلالها الجيش المصري أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لايقهر.



وزعم أدرعي: "في ذكرى #٦_أكتوبر أتابع تعليقات الآلاف منكم وخاصة الأصدقاء المصريين حيث إخترت ان أحييكم اليوم تحديدًا من مدينة #إيلات التي تجسد ثمار #السلام في مثلث الحدود بين #مصر و #إسرائيل و #الأردن، هذا هو #نصر_أكتوبر الحقيقي".



وشن المعلقون المصريون هجوما عليه قائلين: "كان فيه بجامات الأسرى بتوعكم رجعوا بيهم بجامعه كستور صنع فى المحلة، عاوزينهم".



وقال آخر: "أحد أهم أسباب المرض النفسى للصهاينة حتى الان هو انتصارات اكتوبر تحيا مصر "، وقال آخر: "من الشعب المصري الى الكيان الصهيونى المرة الجاية مفيش كستور كل سنة والجيش المصري معلم على قفاكم".



يذكر أن القوات المسلحة المصرية والسورية شنتا هجوما منسقا باغت القوات الإسرائيلية حيث عبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقًا داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من الدخول إلى عمق هضبة الجولان وصولًا إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.