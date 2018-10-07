مصر تجذب الكبار في مؤتمر عالمي للغاز.. تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر.. على موعد مع اكتشافات هائلة بالقرب من ظهر.. ودعم أوروبي لتصبح مركزا إقليميا

شركة "بي بي" تستثمر أكثر من 35 مليارا في مصر خلال الـ5 سنوات الأخيرة

الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لتصبح مركزا إقليميا للغاز

تحديات وجودية أمام دول شرق المتوسط للانطلاق نحو الأسواق العالمية

نشرت صحيفة "cyprus mail" القبرصية، تقريرا جاء به أن الاهتمام بالشرق الأوسط ازداد خلال الـ10 سنوات الماضية مع اكتشاف حقول الغاز الرئيسية مثل تمار ولايثان، وحقل ظهر في مصر الذي وصفته بالعملاق، وأن تلك الاكتشافات فتحت آفاقا لاكتشافات واستثمارات جديدة للنفط والغاز.وأضافت أنه تم تأكيد ذلك في معرض "جاستك 2018" في برشلونة الإسبانية، وهو أكبر مؤتمر عالمي للغاز، من قبل لابو بيستيلي، رئيس الشؤون الدولية في شركة الوكالة الوطنية للمحروقات "ENI" عملاقة النفط الإيطالية، ووليد نصر، رئيس هيئة البترول اللبنانية "LPA".وقال باستيلي إن مصالح ""ENI في المنطقة تشمل عددًا كبيرًا من الكتل البحرية في مصر وقبرص ومؤخرًا في لبنان. ولكن اكتشاف ""ENI لحقل ظهر غير مسبوق، خاصة في تكوينه الكربوني، حيث إنه هيكل جيولوجي لم يسبق له مثيل في شرق المتوسط، وفتح آفاقا جديدا لإمكانيات للمنطقة.وأضاف التقرير أن شرق المتوسط تعد بقعة ساخنة حقيقية لصناعة النفط والغاز. وتم حتى الآن اكتشاف ما مجموعه 4000 مليار متر مكعب من موارد الغاز. لكن لا تزال هناك إمكانات هائلة لمزيد من الاكتشافات ، حيث لا يزال هناك 2800 إلى 8500 برميل في اليوم ، مما يجذب اهتمامًا قويًا من قبل الصناعة.وأشار إلى أن تطوير هذه الإمكانات والحاجة إلى بنية تحتية مترابطة يتطلب التعاون الإقليمي. يتطلب الاستغلال الكامل لاكتشافات الغاز العملاقة الجديدة والاستخدام الكامل للمرافق القائمة وإنشاء بنية تحتية جديدة للنقل. وبمجرد حدوث ذلك ، يمكن أن يكون بمثابة حافز لتطوير اكتشافات وموارد صغيرة لم يتم العثور عليها بعد.يجب أن تكون الأولوية لاستخدام هذه الاكتشافات الغازية محليًا وإقليميًا لتعزيز الاقتصادات المحلية وتحقيق منافع اجتماعية. ولكن هناك المزيد من الغاز المتاح مما يمكن استخدامه محليًا. يتطلب تصدير هذا الغاز مرافق الغاز الطبيعي المسال والأنابيب الحالية والجديدة وربما الإقليمية. يمكن أن تكون تركيا في النهاية سوقًا محتملًا آخر لهذا الغاز. ( تركيا ليست مصدرا للغاز ولكن تنقل غاز منطقة بحر قزوين إلى أوروبا).ويوفر قرب المنطقة من الاتحاد الأوروبي مزايا واضحة مثل القرب من الأسواق الأوروبية لصادرات الغاكز الطبيعي المسال، والإطار التنظيمي وسوق مالية قوية.وأكد التقرير أن منطقة شرق المتوسط، وخاصة مصر، لديها القدرة على أن تصبح مركزًا لتصدير الغاز الذي يستفيد من الطاقة غير المستخدمة لمحطات الغاز الطبيعي المسال القائمة، والتي يمكن توسيعها بسهولة لاستيعاب المزيد من الغازات كلما تم إجراء المزيد من الاكتشافات. علاوة على ذلك ، يمكن أن تلعب إيطاليا دورًا كمركز عبور للغاز الطبيعي نحو الاتحاد الأوروبي ، بشرط تصدير الغاز بأسعار تنافسية.وتابع أنه من الشروط الأساسية لمزيد من التكامل واستغلال الإمكانات الكاملة للغاز في شرق المتوسط، ​​الاستقرار الجيوسياسي والإقليمي من خلال حل النزاعات الإقليمية. كما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورًا مركزيًا في ذلك من خلال وضع الدبلوماسية الأوروبية موضع التنفيذ.لكن الدكتور فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية حذر من أن بيع هذا الغاز للأسواق الأوروبية سيواجه تحديات خطيرة بسبب المنافسة القوية من الغاز الروسي منخفض السعر والأمريكي أيضا.وأضاف أن هناك تحديات مماثلة تنطبق على الأسواق العالمية حيث يتم تلبية الطلب على الغاز بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من قطر وأستراليا والولايات المتحدة وروسيا. وستزاد هذه الحصص على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يزيد من خطر هبوط الأسعارالعالمية.واقترح بيرول منح الأولوية للأسواق الإقليمية، أي أن تمنح الدول المصدرة الأولوية للإقليم الواقعة به.ولفت التقرير مرة أخر إلى وجود إمكانية لاكتشاف المزيد من الغاز في شرق المتوسط الذي أصبح محور اهتمام شركات النفط العالمية بعد الاكتشافات العملاقة، وأن الشركات الكبرى مثل "شل"، و"إكسون موبيل"، و "بي بي" و"توتال"، و"إيني" لديها مصالح في المنطقة.وأوضح أن مصر لديها حسبة مختلفة عن بقية دول منطقة شرق المتوسط، حيث يسير اكتشاف وتطوير حقل ظهر وعدد من حقول الغاز الأصغر بخطى سريعة، مما يحول مصر من مستورد للغاز الطبيعي المسال، إلى الاكتفاء الذاتي في شهر سبتمبر، وإلى مصدر مطلع العام المقبل.ونوه بأن الفضل في ذلك يعود إلى الموارد الهائلة التي لم تستخرج بعد، فإن مصر متفائلة بشأن الاكتشافات الجديدة، مع استمرار عمليات الاستكشاف على قدم وساق. كما تطلق مصر جولات ترخيص جديدة في البحر الأحمر والمتوسط، حيث لايزال الجزء الغربي الواعد من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط ​​غير مستكشفة إلى حد كبير.بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت كل من "إيني" و "شل" و"بي بي" و"إيديسون" مؤخرا عن خطط لتوسيع استثماراتها وأنشطتها في مصر مما يدل على إيمانهم بالبلاد، حيث استثمرت "بي بي" كثر من 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، تطمح مصر لأن تصبح مركزًا إقليميا للغاز، وحريصة على العمل كقناة لتصدير الغاز.ومع ذلك بنصب الاهتمام حاليا في شرق المتوسط على الحفر في وقت لاحق من العام، مع توقع كبير أن تؤدي أعمال الحفر شركة "إكسون موبيل" في "بلوك 10" بقبرص، وإيني في حقل نور المصري إلى اكتشافات ضخمة جديدة للغاز.ويبدأ الحفر قبل نهاية عام 2018، ويتوقع ظهور النتائج في أوائل عام 2019، كما يوجد هناك احتمال واعد آخر وهو بدء "اديسون" التنقيب في امتيازها بالقرب من حق ظهر، العام المقبل، والذي يمكن أن يخرج اكتشافات تغير خط تنمية حقل شرق المتوسط بالكامل وتفتح إمكانات تصديرية قوية.