صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

نشرت صحيفة "cyprus mail" القبرصية، تقريرا جاء به أن الاهتمام بالشرق الأوسط ازداد خلال الـ10 سنوات الماضية مع اكتشاف حقول الغاز الرئيسية مثل تمار ولايثان، وحقل ظهر في مصر والذي وصفته بالعملاق، وأن تلك الاكتشافات فتحت آفاقا لاكتشافات واستثمارات جديدة للنفط والغاز.



وأضافت أنه تم تأكيد ذلك في معرض "جاستك 2018" في برشلونة الإسبانية، وهو أكبر مؤتمر عالمي للغاز.



وأكد التقرير أن منطقة شرق المتوسط، وخاصة مصر، لديها القدرة على أن تصبح مركزًا لتصدير الغاز الذي يستفيد من الطاقة غير المستخدمة لمحطات الغاز الطبيعي المسال القائمة ، والتي يمكن توسيعها بسهولة لاستيعاب المزيد من الغازات كلما تم إجراء المزيد من الاكتشافات. علاوة على ذلك ، يمكن أن تلعب إيطاليا دورًا كمركز عبور للغاز الطبيعي نحو الاتحاد الأوروبي ، بشرط تصدير الغاز بأسعار تنافسية.



وأوضح أن مصر لديها حسبة مختلفة عن بقية دول منطقة شرق المتوسط، حيث يسير اكتشاف وتطوير حقل ظهر وعدد من حقول الغاز الأصغر بخطى سريعة، مما يحول مصر من مستورد للغاز الطبيعي المسال، إلى الاكتفاء الذاتي في شهر سبتمبر، وإلى مصدر مطلع العام المقبل.



ونوه بأن الفضل في ذلك يعود إلى الموارد الهائلة التي لم تستخرج بعد، فإن مصر متفائلة بشأن الاكتشافات الجديدة، مع استمرار عمليات الاستكشاف على قدم وساق. كما تطلق مصر جولات ترخيص جديدة في البحر الأحمر والمتوسط، حيث لايزال الجزء الغربي الواعد من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط ​​غير مستكشفة إلى حد كبير.



بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت كل من "إيني" و "شل" و"بي بي" و"إيديسون" مؤخرا عن خطط لتوسيع استثماراتها وأنشطتها في مصر مما يدل على إيمانهم بالبلاد، حيث استثمرت "بي بي" كثر من 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.



وأكد أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، تطمح مصر لأن تصبح مركزًا إقليميا للغاز، وحريصة على العمل كقناة لتصدير الغاز.



ومع ذلك بنصب الاهتمام حاليا في شرق المتوسط على الحفر في وقت لاحق من العام، مع توقع كبير أن تؤدي أعمال الحفر شركة "إكسون موبيل" في "بلوك 10" بقبرص، وإيني في حقل نور المصري إلى اكتشافات ضخمة جديدة للغاز.



وسيبدأ الحفر قبل نهاية عام 2018، ويتوقع ظهور النتائج في أوائل عام 2019، كما يوجد هناك احتمال واعد آخر وهو بدء "اديسون" التنقيب في امتيازها بالقرب من حق ظهر، العام المقبل، والذي يمكن أن يخرج اكتشافات تغير خط تنمية حقل شرق المتوسط بالكامل وتفتح إمكانات تصديرية قوية.