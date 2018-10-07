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أخبار البلد

الأرصاد تقدم نصائح للسائقين للتعامل مع الشبورة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية إن إحساس البرودة في بداية اليوم الأحد، يرجع إلى انخفاض درجة الحرارة إلى 30 درجة خلال 72 ساعة المقبلة بعدما كانت 34 درجة، وذلك استعدادا لدخول فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر أن درجة الحرارة الصغري ستشهد انخفاضا من 25 درجة إلى 23 درجة، وتابع أن هناك تباين في درجات الحرارة في اليوم الواحد لهذا نشعر بالبرودة، وزيادة كثافة الشبورة، ونصح السائقين بالقيادة بهدوء على الطرق حتى انقشاع الشبورة حتى الساعة 9 صباحا وأكد أن نشاط الرياح هادئ تسمح بأعمال الصيد.

وبخصوص احتمالات سقوط أمطار، قال الخبير إنها ستكون خفيفة على السواحل.

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