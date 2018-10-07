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فن

محمد عبد الحافظ يحيى ذكرى ميلاد ماهر عصام

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
سمر سعد
أحيا محمد عبد الحافظ ذكرى ميلاد ماهر عصام، ونشر صورة من جنازة ماهر عصام، عبر صفحته على فيس بوك.

وقال محمد عبد الحافظ: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي عيد ميلادك في الجنة بمشيئة الله وسلملي علي عمك إسماعيل.. الله يرحمك يا ماهر ويرحم أبويا ويرحم أمواتنا جميعا".

من المعروف أن آخر أعمال محمد عبد الحافظ مسرحية التانية فى الغرام على مسرح البالون وحققت نجاحا كبيرا.

تتناول المسرحية قصة حب لبطل شعبي في فترة الحملة الفرنسية على مصر، حيث يجسد محمد عبد الحافظ، دور "علوان" طالب الأزهر الذي جن جنونه عندما دخل الفرنسيون الجامع الأزهر بالخيول واشتبك مع أحد الجنود الذي كان يريد قتله، إلا أنه قتل الضابط الفرنسي.

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