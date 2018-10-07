سعفان يلتقي طلاب جامعة كفر الشيخ لتوضيح تحديات الدولة

يلتقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، عددا من طلاب جامعة كفر الشيخ، بحضور المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، ونائب رئيس الجامعة الدكتور علي أبو شوشة، وعزت المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان.



قال سعفان إن لقاءه بطلاب جامعة كفر الشيخ يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتنظيم ندوات للوزراء والمسئولين في مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، للتواصل الدائم مع طلاب الجامعات، وتوضيح التحديات المختلفة، وكذلك شرح خطط كل وزارة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه علي رأس أولويات الدولة المصرية الشباب، وطلاب الجامعات.



وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إلي أن الوزارة كانت سباقة في عقد لقاءات مع طلاب عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لنشر ثقافة العمل، والسلامة والصحة المهنية بين الطلاب.



وأضاف أن هذه اللقاءات تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة وتدريبهم وتأهيلهم علي العديد من المهارات المطلوبة لسوق العمل، ليكون لديهم شخصية متكاملة عند تخرجهم، فضلا عن استعراض كامل لما حققته الدولة المصرية من مشروعات عملاقة جديدة في غضون السنوات الأربع الماضية، والدور العظيم الذى تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة بدعم من الشعب فى اجتثاث الإرهاب الأسود الذى يحاول شق الصف وإحداث الفتنة.



وطمأن الوزير -خلال هذه اللقاءات- الطلاب بجهود الدول المصرية بتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات العملاقة، مما أدي إلي خفض نسبة البطالة، ودعوتهم لتقبل العمل بالقطاع الخاص الذى يمثل 80% من الناتج القومي.