أسعار العملات العربية اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018 استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.



وسجل الريـال السعودي نحو 4.7675 جنيه للشراء، و4.7943 جنيه للبيع، بارتفاع قرش عن سعر أمس، وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.