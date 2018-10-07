سعر الذهب اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 598 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 513 جنيهًا.



فيما سجل عيار 14 نحو 398 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 684 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 4 آلاف و790 جنيها، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1197.64 دولار للأوقية.