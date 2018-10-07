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اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة المهنية..ويوزع 536 شهادة أمان بكفر الشيخ..سعفان: الرئيس السيسي مهتم برعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا وتأمينيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
  • اليوم.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقي السلامة المهنية
  • سعفان يوزع 536 شهادة أمان بكفر الشيخ
  • سعفان: الرئيس السيسي مهتم برعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا وتأمينيا

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ، فضلا عن مسئولي السلامة ومدير إدارة الأزمات والكوارث بمديريات المحافظة، ومديري الجهات والشركات ومسئولي السلامة وأعضاء لجانها، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور علي أبو شوشة، وعزت المصري وكيل الوزارة ، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ونواب البرلمان.

وقال الوزير إن الملتقى يستهدف اطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية ،وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتي يمكن تلافيها، ورفع مستوي الأداء بالتدريب علي اسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.

ويقوم الوزير عقب الافتتاح بتوزيع 536 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية وحماية هذه الفئة ورعايتها صحيًا واجتماعيًا وتأمينيًا باعتبارها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.

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