الصين تتعهد بتدابير وإجراءات أكبر لضمان أمن الفضاء الإلكتروني

تعهد نائب رئيس مصلحة الدولة الصينية للفضاء الإلكتروني "ليو ليه هونغ" باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات وبذل المزيد من الجهود بخصوص التنمية التشريعية والصناعية ومكافحة الجريمة من أجل ضمان أمن الفضاء الإلكتروني.



وقال ليو - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن الأبحاث والدراسات متواصلة من أجل وضع مسودة لائحة تنظيمية تنص على فرض مراقبة على تصدير المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين والبيانات الوطنية الصينية.



وأضاف إن الصين تواصل العمل على تأسيس نظام للقوانين واللوائح حول أمن الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أهمية صناعة الأمن الإلكتروني التي تشكل جزءا من الاستراتيجية الصينية للصناعات الناشئة، ما سيدفع البلاد للإسراع أكثر لتنمية هذا القطاع.



وأكد ليو أن الصين ستواصل اتخاذ موقف صارم وحازم وتكافح الجرائم المتعلقة بالإنترنت بما فيها هجمات القراصنة وجرائم الاحتيال والغش عبر الاتصالات، إلى جانب انتهاك الخصوصية الشخصية، من أجل ضمان المحافظة على نظام شبكة إلكترونية فعالة، وبناء فضاء إلكتروني نظيف وآمن.



