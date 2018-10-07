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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:04 ص
صدى البلد
مي فهمي
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: 31
الإسكندرية: 28
مطروح: 28
دمياط: 29
بورسعيد: 29
العريش: 30
رفح: 30
الإسماعيلية: 31
السويس: 31
المنصورة: 30
طنطا: 30
الغردقة: 33
شرم الشيخ: 33
الفيوم: 31
أسيوط: 32
المنيا: 32
سوهاج: 33
قنا: 35
الأقصر: 37
الوادي الجديد: 36
أسوان: 39

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