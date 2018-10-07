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مروحية صينية خفيفة تجتاز اختبارات الطيران بالهضاب المرتفعة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
اجتازت المروحية الصينية الخفيفة "ايه.سي 311 ايه" بنجاح اختبارات الطيران بالهضاب المرتفعة، حيث تسعى بكين إلى استخدامها في الدوريات الحدودية وتنفيذ القانون ومهام الإنقاذ والإغاثة ومكافحة حرائق الغابات.

وذكرت الشركة الصينية لصناعة الطيران المملوكة للدولة ـ في بيان اليوم - أن المروحية الخفيفة التي يبلغ وزنها طنين، أجرت اختبارات بلغت مدتها 41 ساعة خلال 91 رحلة في 3 مطارات تقع بهضاب على ارتفاعات تتراوح ما بين ألفين وأربعة آلاف متر شمال غربي البلاد.

وأضافت الشركة أن المروحية "أيه.سي 311 أيه" أجرت عدة اختبارات للطيران، شملت المناورة والتحليق بالقرب من الأرض، بهدف اختبار قدراتها على مقاومة الرياح ومنع الرمال على ارتفاعات مختلفة في بيئات الهضاب المرتفعة.

وأشارت إلى أن المروحية تم تزويدها بمحرك توربيني ميكانيكي من نوع "أريل 2 بي 1 أيه" ونظام متكامل للطيران، مع وزن إقلاع يبلغ أقصاه 25ر2 طن وقدرة على التحليق على ارتفاع يبلغ 6 آلاف متر.

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