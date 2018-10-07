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إدارة الأغذية والدواء الأمريكية توافق على أول جهاز ذاتي لتحسين السمع

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
منحت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية موافقتها على إنتاج أول جهاز ذاتي يساعد على تحسين حاسة السمع بين المرضى الذين يعانون من ضعف السمع.

ويعاني ما يقرب من 40 مليون بالغ تخطت أعمارهم 18 عاما، أبلغوا عن وجود بعض المشاكل في السمع دون الحاجة إلى استخدام أجهزة مساعدة للسمع بدءا من مشكلة صغيرة إلى "الصمم".

وقالت مالفينا آيديلمان مديرة إدارة الأجهزة والصحة الإشعاعية في إدارة الأغذية والدواء الأمريكية إن فقدان السمع يعد مشكلة صحية عامة كبيرة، خاصة مع تقدم الأفراد في العمر"، مضيفة أن إدارة الأغذية والدواء تلتزم بضمان أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع لديهم خيارات للقيام بدور نشط في الرعاية الصحية الخاصة بهم.

والجهاز لاسلكي يعمل من خلال التقاط اهتزازات الصوت من خلال ميكروفون واحد أو أكثر.. وتتم معالجة الإشارة وتضخيمها وتشغيلها من خلال سماعة يتم وضعها في قناة الأذن ويمكن للمرضى ضبط السمع من خلال تطبيق الهاتف المحمول على هواتفهم.

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