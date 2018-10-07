الجمعية العمومية للنور تجدد الثقة في يونس مخيون

جددت الجمعية العمومية لحزب النور، الثقة فى الدكتور يونس مخيون رئيسًا للحزب ، والهيئة العليا والمجلس الرئاسى ، وكذلك الموافقة على الموازنة العامة للحزب.



جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العمومية العادية للحزب، التى انعقدت بمقر الحزب بأمانة الأسكندرية ، بحضور رئيس الحزب ونوابه ومساعديه ، وأعضاء الهيئة العليا للحزب ، وأعضاء الكتلة البرلمانية.



بدأ الدكتور طلعت مرزوق – مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية ، بالترحيب بأعضاء الجمعية ، موضحًا أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى فى الحزب ، و أنها هى التى تضع البرنامج والنظام الأساسى ، ولها حق تعديله ، وتنتخب قياداته ، وقراراته مُلزمة للأعضاء بالأغلبية المُطلقة.



وفى السياق ذاته ، وجه الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب ، الشكر لأعضاء الجمعية على حضورهم ، وتحدث عن دور الحزب فى الحياة السياسية ، والفرص والتحديات التى تتواجد على الساحة السياسية إقليميًا وعالميًا ، و أطلع أعضاء الجمعية على أهم الأحداث والمواقف التى يتبناها الحزب وفلسفة إتخاذ القرار داخل الحزب ، والرؤية المستقبلية لحزب النور .

