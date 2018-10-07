12.7 مليون زائر لمهرجان شنغهاي السياحي الدولي

أعلن منظمو مهرجان شنغهاي السياحي الدولي، الذي اختتم أعماله أمس السبت تسجيل رقم قياسي في عدد الزوار، إذ بلغ عددهم 7ر12 مليون زائر من داخل الصين وخارجها، بزيادة 5% على أساس سنوي.



وقال المنظمون - في تصريح اليوم الأحد - "إن المهرجان شهد إقامة أكثر من 70 نشاطا، فضلا عن الترويج للعديد من المنتجات السياحية الجديدة بمناسبة الذكرى الأربعين لسياسة الإصلاح والانفتاح بالصين وكذلك للترحيب بمعرض الصين الدولي للاستيراد المقرر إقامته في شنغهاي الشهر المقبل.



وكان أكثر من 1300 عارض من 25 دولة ومنطقة حول العالم شاركوا في المعرض الذي أقيم خلال فعاليات افتتاح المهرجان يوم 15 سبتمبر، وحصل وفد يمثل الاتحاد الأوروبي على جائزة نظرا لتأثيراته الخاصة في أول مشاركة له.

