وفاة الكاتب الأمريكي راى جالتون عن عمر ناهز 88 عاما

فقدت الأوساط الفنية الأمريكية الكاتب الأمريكي والسيناريست "راى جالتون" أبرز مؤلفي مسلسلات الست كوم الهزلية عن عمر ناهز 88 عاما.



عمل الكاتب الأمريكي الراحل طوال حياته المهنية - التي استمرت 60 عاما - مع الممثل "آلان سيمبسون"، الذي توفى في فبراير 2017 عن عمر ناهز 87 عاما، وكان من أشهر الفنانين الذين عملوا معه تونى هانكوك، حيث عملا مسلسل (نصف ساعة من الكوميديا).

