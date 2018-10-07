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منوعات

وفاة الكاتب الأمريكي راى جالتون عن عمر ناهز 88 عاما

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
فقدت الأوساط الفنية الأمريكية الكاتب الأمريكي والسيناريست "راى جالتون" أبرز مؤلفي مسلسلات الست كوم الهزلية عن عمر ناهز 88 عاما.

عمل الكاتب الأمريكي الراحل طوال حياته المهنية - التي استمرت 60 عاما - مع الممثل "آلان سيمبسون"، الذي توفى في فبراير 2017 عن عمر ناهز 87 عاما، وكان من أشهر الفنانين الذين عملوا معه تونى هانكوك، حيث عملا مسلسل (نصف ساعة من الكوميديا).

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