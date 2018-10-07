معرض للرسام الإسباني الراحل جوان ميرو في باريس

يقام في (الجراند باليه) بالعاصمة الفرنسية باريس معرض للرسام الإسباني الراحل جوان ميرو تحت عنوان الحلم على حافة ريشة الرسام.



يضم المعرض 150 عملا فنيا أنجزها الفنان من لوحات فنية وعمال نحت والرسم على السيراميك منها لوحة الليل التي رسمها في 1938.



وبدأ الفنان - الذي ولد في عام 1863 وتوفى في 1983 - مشواره الفني في 1916، وتجمع أعماله بين ألوان المدرسة الحوشية في الفن والأشكال التكعيبية، وحضر ميرو نهاية الحرب العالمية الأولى في أوروبا؛ مما كان له تأثير على أعماله التي تشير إلى الأحزان والكآبة.

