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أخبار العالم

السودان يعلن سعرا جديدا لصرف العملة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال رئيس اتحاد المصرفيين في السودان، اليوم الأحد، إن بلاده حددت سعر الصرف عند 47.5 جنيه سوداني للدولار، في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة وفي خفض حاد لقيمتها.

ويقل السعر الجديد بكثير عن سعر الصرف الرسمي البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار.

كان البنك المركزي السوداني أعلن يوم الخميس الماضي أنه سيبدأ تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة في إطار حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

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