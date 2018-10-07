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منوعات

رئيس وزراء إسبانيا ينعي رحيل السوبرانو الشهيرة مونتسورا كاباليه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
نعى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بكل حزن وآسى، رحيل السوبرانو الإسبانية "مونتسورا كاباليه"،عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض منذ 1992.

وقال سانشيز - عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إن أكبر سفيرة لبلاده رحلت معها صوتها الذي سيظل يتذكره الجميع لها يفيض بالحنية والحب الدافئ.

واشتهرت السوبرانو بصوتها الجهور، وقدمت موسيقات روسينى وبللينى وموتسارت ودونيزتى، واستغرق مشوار حياتها الفني قرابة نصف قرن وامتنعت عن الظهور على المسرح بسبب إصابتها بحويصلات في المرارة ثم ظهرت في 2002 لمدة 10 دقائق للاحتفال بمرور 40 عاما على أول ظهور لها على المسرح ثم اختفت بعد ذلك حتى رحيلها .

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