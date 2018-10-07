200 طفل من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

شهدت محافظة الشرقية انطلاق الاحتفال الرياضي تزامنًا مع الاحتفالات بالذكري الـ 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة 200 طفل من مؤسسات الرعاية الإجتماعية، فى عدد من المحافظات.





قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إن الإدارة العامة للرياضة بالمديرية نظمت الاحتفال الرياضي بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة من محافظات (الشرقية - المنوفية – الغربية – الدقهلية – دمياط – البحيرة – القاهرة - الجيزة - السويس) وذلك بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالصيادين بمدينة الزقازيق.



