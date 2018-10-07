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محافظات

200 طفل من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
احتفالية التضامن
احتفالية التضامن
محمد الطحاوي -وائل شاهين
شهدت محافظة الشرقية انطلاق الاحتفال الرياضي تزامنًا مع الاحتفالات بالذكري الـ 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة 200 طفل من مؤسسات الرعاية الإجتماعية، فى عدد من المحافظات.

قال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إن الإدارة العامة للرياضة بالمديرية نظمت الاحتفال الرياضي بذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة 200 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة من محافظات (الشرقية - المنوفية – الغربية – الدقهلية – دمياط – البحيرة – القاهرة - الجيزة - السويس) وذلك بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالصيادين بمدينة الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الاحتفالية تأتي في إطار برنامج (أبطال المجتمع) لدمج أطفال الرعاية الإجتماعية داخل المجتمع وتنمية مهاراتهم و تطوير مواهبهم وتتضمن مباريات كرة قدم ومسابقات ترويحية وندوة دينية وتوزيع جوائز علي المشاركين.
200 طفل من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر
200 طفل من مؤسسات الرعاية الاجتماعية يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

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