الجمعية العمومية للنور تجدد الثقة في يونس مخيون رئيسا للحزب.. منصور يستعرض دور الأمانة العامة ورؤيتها.. ورئيس الكتلة البرلمانية: نسعى لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ورفعه شأنها داخليا وخارجيا

يونس مخيون يعرض الرؤية المستقبلية لحزب النور

رئيس عليا النور يقدم للجمعية العمومية تقريرا موجزا عن أهم أعمال الهيئة

خير الله يطالب عمومية النور بالالتفاف حول الكيان

جددت الجمعية العمومية لحزب النور، الثقة فى الدكتور يونس مخيون رئيسًا للحزب، والهيئة العليا والمجلس الرئاسى، وكذلك الموافقة على الموازنة العامة للحزب.جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العمومية العادية للحزب، التى انعقدت بمقر الحزب بأمانة الأسكندرية ، بحضور رئيس الحزب ونوابه ومساعديه، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وأعضاء الكتلة البرلمانية.بدأ الدكتور طلعت مرزوق – مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية ، بالترحيب بأعضاء الجمعية، موضحًا أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى فى الحزب، وأنها هى التى تضع البرنامج والنظام الأساسى ، ولها حق تعديله ، وتنتخب قياداته، وقراراته مُلزمة للأعضاء بالأغلبية المُطلقة.وفى السياق ذاته ، وجه الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب ، الشكر لأعضاء الجمعية على حضورهم ، وتحدث عن دور الحزب فى الحياة السياسية ، والفرص والتحديات التى تتواجد على الساحة السياسية إقليميًا وعالميًا، وأطلع أعضاء الجمعية على أهم الأحداث والمواقف التى يتبناها الحزب وفلسفة إتخاذ القرار داخل الحزب، والرؤية المستقبلية لحزب النور.كما استعرض الدكتور محمد إبراهيم منصور أمين عام حزب النور، رؤية الأمانة فى العمل خلال الفترة الماضية، وتفعيل دور هيئات المكاتب بالقطاعات المختلفة، والعمل على زيادة التواصل مع المجتمع من خلال نشر ثقافة الحزب، وفعالياته على أرض الواقع.وأشاد منصور بدور أعضاء الأمانة وهيئات المكتب فى التفاعل مع قرارات القيادة والتزامهم بها، والعمل على تدريب جميع الأعضاء.وقدم المهندس سامح بسيونى رئيس الهيئة العليا للحزب، تقريرا موجزا عن أهم أعمال الهيئة التى تم إنجازها، وكذلك بعض التكليفات المستجدة المطلوبة فى المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن هذه التكليفات هدفها المساهمة فى رفعة بلادنا وتقدم ورقى شعبنا طبقا لمرتكزات السياسة الثابتة للحزب، والتى من أهمها تحقيق اللحمة المجتمعية اللازمة لبناء ورقى المجتمع، والمساهمة الفعالة فى المشاركة البناءة ودفع عجلة التنمية، ورفع المعاناة عن طبقات الشعب الكادحة قدر الطاقة والمستطاع.من جانبه، قال الدكتور محمد العزب رئيس لجنة التخطيط بالحزب، إن أي حزب يريد النجاح فى هذه الظروف، عليه أن يتحلى بالإصرار والقدرة على تحمل المسئولية، من خلال رؤية إستراتيجية وتخطيط واضح.وأضاف أنه من المهم النظر إلى التخطيط الاستراتيجي باعتباره عملية مستمرة، لكى يساعد على زيادة المناقشات الداخلية وتكوين الأفكار، ويجمع أعضاء الحزب حول أهداف مشتركة.واستعرض الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، دور الكتلة البرلمانية داخل المجلس وأهم التحديات التي تواجه الكتلة، وطريقة عملها داخل البرلمان، ومدى التعاون البناء داخل المجلس مع جميع أعضائه ونوابه، وأهم مشاريع القوانين التى سيعمل الحزب على تقديمها خلال الفترة القادمة، مشيدًا بدور نواب الكتلة داخل المجلس وسعيهم الدائم والمستمر فى خدمة أبناء مصر عموما وأبناء دوائرهم خصوصًا.وطالب "خير الله" أعضاء الجمعية العمومية بالإلتفاف حول الكيان، وأهمية وجود الحزب فى الحياة السياسية وكشريك فى الخطة الإصلاحية ، سعيا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد والعمل على رفعة شأنها داخليًا وخارجيًا.