ميلانيا ترامب تستوحي فكرة البدلة الرجالي من ممثلة أمريكية شهيرة.. صور

منذ دخولها البيت الأبيض وبدأت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى في خوض حرب شرسة في الشياكة والأناقة مع ملكات وأميرات العالم، ففي كل ظهور لها تبهر الجميع بأناقتها المميزة وذوقها في اختيار أزيائها بدقة وعناية شديدة.



وفي زيارتها لمصر أمس ظهرت ميلانيا ترامب في استايل كلاسيكي أشبه بالبدلة الرجالي، حيث ارتدت بنطالا واسعا مع رابطة عنق وجاكيت على الأكتاف، وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميلانيا بهذا الاستايل فقد ارتدت تصميم البدل الرجالية أكثر من مرة في مناسبات رسمية مختلفة.



ويبدو أن ميلانيا ترامب، استوحت فكرة البدلة الرجالي مع رابطة العنق من الممثلة الأمريكية وعارضة الأزياء بلايك ليفلي التي دومًا ما تظهر بإطلالات مختلفة من البدل الرجالية وتثير الجدل بها.



وظهرت ميلانيا ترامب ببدلة رمادية اللون شبيهة تمامًا لبدلة بلايك لافلي مع اختلافات بسيطة، لكن ميلانيا بدأت في اتخاذ هذا النهج من الملابس بعد دخولها البيت الأبيض وأصبحت زوجة الرئيس الأمريكي.