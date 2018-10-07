محافظ أسيوط يستقبل وزيرة الثقافة قبل افتتاح قصر ثقافة عبد الناصر

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتى تزور المحافظة اليوم لافتتاح قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمسقط رأسه بقرية بنى مر رافقه خلال الاستقبال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والدكتور هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة فوزية أبوالنجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط.



وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لزيارة محافظة أسيوط للمرة الأولى منذ توليها المنصب مشيدة بالحراك الثقافى الذى تشهده محافظة أسيوط والتوسع فى إنشاء قصور ومكتبات الثقافة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لنشر الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات ومواهب المثقفين الشباب، مشيرة إلى فخرها لافتتاح قصر ثقافة يحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمسقط رأسه بقرية بنى ظهر اليوم ليكون ذكرى خالدة للزعيم الراحل وسيرته العطرة.



وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للنهوض بقطاع الثقافة بالمحافظة من خلال دعم قصور ومكتبات الثقافة والنشاط الثقافى بالمحافظة معلنا ترميم منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقرية بنى مر، وتطوير الميدان والشوارع المؤدية إليه بالقرية ليكون مزارا تاريخيا ونقطة مضيئة للزعيم الراحل ويحوي صور نادرة للزعيم الراحل ولقطات من حياته وكفاحه بجوار قصر ثقافة يحمل اسمه تخليدا لذكراه، لافتا إلى فتح الحدائق والمتنزهات أمام الفرق الثقافية والفنانيين الشباب لتقديم مواهبهم فضلا عن افتتاح ممشى أهل مصر لتنمية الثقافة والفنون ودعم ورعاية المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والفنية بالمحافظة.