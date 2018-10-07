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محافظات

قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر بأسيوط

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
قصر ثقافة جمال عبدالناصر
قصر ثقافة "جمال عبدالناصر"
إيهاب عمر
قال حسين عطية عبد الغفار، منتدب من فرع ثقافة أسيوط للإشراف على موقع قصر ثقافة جمال عبد الناصر، إن المبنى يتكون من طابقين، ويحتوي الطابق الأرضي على مكتبة طفل وغرفتين للإداريين وقاعة للفنون التشكيلية وقاعة لنادي تكنولوجيا المعلومات، ويحتوي الطابق الثاني على مكتبة عامة وقاعة لكبار الزوار ومتحف لمقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث تواصل الدكتور أحمد عواض مع الدكتور عبد الحكيم عبد الناصر والدكتورة هدى، أبناء الزعيم الراحل، لإرسال كتب من مكتبة الرئيس الراحل لوضعها في متحفه بقصر الثقافة، كما يوجد بالطابق الثاني نادٍ للمرأة ونادٍ للعلوم ومسرح يضم 145 مقعدا مجهزا بأعلى مستوى.

وأضاف عطية أن قصر ثقافة "عبد الناصر" سوف يخدم 14 قرية بمركزي الفتح وأبنوب، ليكون هدية من وزارة الثقافة إلى أهالي قرية بني مر في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتخليدا لروح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

قال ضياء مكاوي، مدير عام ثقافة أسيوط، إن الأعمال الإنشائية بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بدأت في مايو 2016 على مساحة 650 مترا تخليدًا للزعيم جمال عبد الناصر ابن قرية بني مر، ويتضمن مكتبات للطفل والشباب ونوادي للمرأة والعلوم والفنون التشكيلية والمسرح، ومتحف للزعيم جمال عبد الناصر، وقاعات للأنشطة وتصل تكلفته الإجمالية إلى 11 مليون جنيه.
قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر بأسيوط
قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر بأسيوط
قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر بأسيوط
قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر بأسيوط

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