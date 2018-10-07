تأهل 6 لاعبات ولاعب للدور الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

تأهلت ست لاعبات ولاعب مصريين للدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تقام حتى 13 أكتوبر الجاري.



ففي منافسات السيدات، تغلبت هانيا الحمامي على أوليفيا فيتشر الأمريكية بنتيجة 2-11, 1-11, 13-11, 12-10, 11-8 في مباراة استغرقت 78 دقيقة، كما فازت ندى عباس على البلجيكية نيل جيليس بنتيجة 3-11, 7-11, 14-12, 11-6, 11-7 ، وفازت نادين شاهين على الأمريكية هالى مينديز بنتيجة 14-16, 11-8, 11-8, 11-5، أما مريم متولى فتفوقت على الكندية نيكى تود 11-9, 9-11, 11-6, 11-3.



وفازت زينة مكاوي على مواطنتها روان العرابي بنتيجة 11-7, 5-11, 11-4, 11-3، كما تغلبت يثرب عادل على أماندا لاندرز ميرفى النيوزيلاندية بنتيجة 11-9, 11-9, 11-9.



وفي منافسات الرجال، فاز زاهد سالم على المكسيكى اروتورو سالازار بنتيجة 11-7, 9-11, 11-2, 7-11, 11-5 في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

