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رياضة

تأهل 6 لاعبات ولاعب للدور الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:38 ص
صدى البلد
أ ش أ
تأهلت ست لاعبات ولاعب مصريين للدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تقام حتى 13 أكتوبر الجاري.

ففي منافسات السيدات، تغلبت هانيا الحمامي على أوليفيا فيتشر الأمريكية بنتيجة 2-11, 1-11, 13-11, 12-10, 11-8 في مباراة استغرقت 78 دقيقة، كما فازت ندى عباس على البلجيكية نيل جيليس بنتيجة 3-11, 7-11, 14-12, 11-6, 11-7 ، وفازت نادين شاهين على الأمريكية هالى مينديز بنتيجة 14-16, 11-8, 11-8, 11-5، أما مريم متولى فتفوقت على الكندية نيكى تود 11-9, 9-11, 11-6, 11-3.

وفازت زينة مكاوي على مواطنتها روان العرابي بنتيجة 11-7, 5-11, 11-4, 11-3، كما تغلبت يثرب عادل على أماندا لاندرز ميرفى النيوزيلاندية بنتيجة 11-9, 11-9, 11-9.

وفي منافسات الرجال، فاز زاهد سالم على المكسيكى اروتورو سالازار بنتيجة 11-7, 9-11, 11-2, 7-11, 11-5 في مباراة استغرقت 62 دقيقة.

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