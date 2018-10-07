التعليم توضح بالأرقام الجهود المبذولة لحل أزمة ارتفاع كثافات الفصول

كتبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة عاجلة لأولياء الأمور الذين يشكون من أزمة ارتفاع كثافات الفصول في بعض المدارس.



حيث قالت الوزارة إن علاج مشكلة ارتفاع كثافات الفصول مرتبط ببناء فصول جديدة، وهذه الخطوة تحتاج لزمن طويل وتكلفة باهظة والوزارة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، موضحة أن هناك دولا أخرى غير مصر تعانى من ارتفاع كثافة الطلاب بالفصول مثل الصين وباكستان، إلا أن هذه الكثافة لا تمثل لهم عائقا، لأن الأهم هو جودة تصميم المناهج بشكل مختلف.



وقالت الوزارة في رسالتها: سيتم التعامل مع أزمة ارتفاع كثافة الفصول في المدارس المصرية، ولكن كان لابد أولًا من العمل والتركيز على شيء أهم وهو بناء العقول، فكان من الممكن بناء عدد كبير من الفصول مع الاستمرار على المنهج القديم الذى لم يصل بنا إلى نتيجة جيدة.



وأضافت الوزارة، رغم الإمكانات المحدودة المتاحة فضلت وزارة التربية والتعليم أن يتم التركيز على المناهج، للتركيز مع عقل الطفل بحثا عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الكثافة، مشيرةً إلى أنه فى الأربع سنوات السابقة حدثت طفرة هائلة فى بناء الأبنية التعليمية لحل مشكلة ارتفاع كثافات الفصول، حيث وصلت نسبة الزيادة فى الأبنية التعليمية فى الأربع سنوات السابقة 5.5%، ووصلت نسبة الطلاب الذين تم استيعابهم في هذه الأبنية الجديدة 11%.



وأكدت الوزارة أن برنامج الحكومة في الفترة من عام 2018 حتى 2021، تستهدف بناء 200 ألف فصل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لافتةً إلى أن هيئة الأبنية التعليمية قامت بالفعل ببناء 3208 مشاريع بإجمالى 46436 فصلا بتكلفة 12.8 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن، لتفادى زيادة الكثافات في الفصول، وتنقسم هذه المشروعات إلى (مدارس جديدة متكاملة بتصميمات مبتكرة - توسعات فى مدارس قائمة بالفعل - إحلال وتجديد مبانى قديمة )، وتم توزيع هذه المشروعات حسب المحافظات الأكثر أحتياجًا.