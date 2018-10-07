سفن الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ تنهي زيارة إلى جزر هوكايدو اليابانية

أنهت مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، اليوم /الأحد/، زيارة عمل إلى ميناء هاكوداته في جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، حيث غادرت القاعدة البحرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.



وقال المتحدث باسم الكتيبة الثانية للأسطول الروسي في منطقة المحيط الهادئ نيكولاي فوسكريسنسكي - حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن السفن الروسية وصلت إلى هوكايدو يوم الخميس الماضي، وبينما أنهت هذه السفن زيارتها إلى اليابان لاتزال تستمر في القيام بمهامها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".



وخلال الزيارة، ألتقى مسئولون عسكريون روس كانوا على متن السفن بإدارة القاعدة البحرية اليابانية والسلطات المحلية في ميناء هاكوداته، كما شاركوا في احتفالية بمناسبة الذكرى الـ160 لافتتاح أول قنصلية روسية في اليابان.





