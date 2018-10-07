تموين القليوبية: 212 ألفا و498 مواطنا تقدموا لإضافة مواليدهم على البطاقات

أكد المهندس عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أن مكاتب التموين المنتشرة بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة والتى يبلغ عددها 68 مكتب تواصل استقبال المواطنين لاضافة مواليدهم.



وأشار وكيل الوزارة الى انه تم حتى الآن تم استقبال 212 ألفا و498 مواطنا لإضافة 406 ألفا و491 مستفيدا جديدا من أبناء المحافظة فى الفترة من الأول أغسطس حتى 4 أكتوبر الجارى، وذلك من المدة التى حددها قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى.



ونوه عربى أن مكاتب المحافظة تقدم جميع التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل جميع القرارات التى أعلنها وزير التموين للتسهيل على المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات.