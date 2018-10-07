ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تموين القليوبية: 212 ألفا و498 مواطنا تقدموا لإضافة مواليدهم على البطاقات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
أكد المهندس عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية أن مكاتب التموين المنتشرة بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة والتى يبلغ عددها 68 مكتب تواصل استقبال المواطنين لاضافة مواليدهم.

وأشار وكيل الوزارة الى انه تم حتى الآن تم استقبال 212 ألفا و498 مواطنا لإضافة 406 ألفا و491 مستفيدا جديدا من أبناء المحافظة فى الفترة من الأول أغسطس حتى 4 أكتوبر الجارى، وذلك من المدة التى حددها قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى.

ونوه عربى أن مكاتب المحافظة تقدم جميع التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل جميع القرارات التى أعلنها وزير التموين للتسهيل على المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات.

ترشيحاتنا

تفاصيل مقتل إسرائيليين في إطلاق نار شمالي الضفة

الأهلي فى مواجهة صعبة أمام الاتحاد بالدوري الممتاز

تشيلسي يسعى لتضييق الخناق على ليفربول ومانشستر سيتي أمام ساوثهامتون

حريق هائل بمناطق زراعية في أسوان

التليفزيون السعودي: الحوثيون احتجزوا 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة

مصرع مصري بحادث مفزع في السعودية

الملك سلمان مقاتلا في حرب الوديعة.. صورة نادرة

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

تعرفي على طرق القلى كالمحترفين

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم
الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة
سفارة مصر في باكستان تحيى ذكرى نصر أكتوبر
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟