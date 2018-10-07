وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة.. غدا

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى المؤتمر الدولي الذي يعقده مجلس الدولة المصري،وذلك بدعوة من المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس المؤتمر.



ويحظى المؤتمر بمشاركة عربية وأفريقية وأوروبية ودولية واسعة تحت عنوان ” التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب ” والذي يتم افتتاحه غدا الاثنين،متزامنا مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

