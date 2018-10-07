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ديني

وزير الأوقاف يشارك في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة.. غدا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى المؤتمر الدولي الذي يعقده مجلس الدولة المصري،وذلك بدعوة من المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس المؤتمر.

ويحظى المؤتمر بمشاركة عربية وأفريقية وأوروبية ودولية واسعة تحت عنوان ” التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب ” والذي يتم افتتاحه غدا الاثنين،متزامنا مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

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