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حوادث

أمن الإسكندرية يضبط 30 قضية اتجار في المخدرات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
مديرية أمن الأسكندرية
مديرية أمن الأسكندرية
أحمد عبد العزيز
شنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة.

شارك في الحملة ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

ففي مجال الاتجار بالمواد المخدرة أسفرت الحملة عن ضبط 30 قضية إتجار في المواد المخدرة، عبارة عن 9 قضايا اتجار في "الحشيش"، بواقع 3 ونصف طربة، بوزن 850 جرام، و5 قضايا اتجار في مخدر الهيروين بإجمالي وزن 125 جرام، وضبط 16 قضية اتجار في الأقراص المخدرة بإجمالي عدد 1545 قرص.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة والإيجار الجديد والفنادق تم فحص 38 شقة، و5 فنادق، بإجمالي 43 شقة وفحص قاطنيهم بإجمالي 63 شخصا تم الكشف عليهم.

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