حبس موظفة بالتضامن الاجتماعي لإدارتها شبكة دعارة في بني سويف

قّررت نيابة بندر بني سويف حبس موظفة بمديرية التضامن الاجتماعي و5 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب، داخل شقة سكنية بشارع عبد السلام عارف، حولتها لشبكة دعارة.



وكانت معلومات وردت لمباحث الآداب بمديرية أمن بني سويف، عن قيام«هـ. ك. ق»، موظفة بمديرية التضامن الاجتماعي، بتحويل شقتها بشارع عبد السلام عارف، بمدينة بني سويف، لشبكة دعارة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات، قامت قوات الشرطة بمداهمة الشقة وإلقاء القبض على زعيمة الشبكة و3 سيدات ورجلين، وتم ضبط ملابس داخلية ومنشطات جنسية، و8 هواتف محمولة، و9 آلاف جنيه.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قّررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

