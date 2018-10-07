صباح البلد يقدم فقرة خاصة عن صناعة العود .. فيديو

قدمت الإعلامية فرح طه، ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، فقرة خاصة عن صناعة العود، أشهر الآلات الموسيقى الشرقية.



وقال عم محمود أحد العاملين في صناعة العود، إنه يعمل في المهنة منذ 36 عاما، وتعلم الصناعة في 15 عاما حتى أتقنها تماما، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكمل أبنائه المهنة من بعده.



وانتقد انتشار ورش صناعة العود التجارية، لانها السبب في تشويه المهنة، مشيرا إلى أن التجاري يختلف عن العود الأصلي في المقاسات والأساسيات غير مضبوطة، لافتا إلى أن ورش صناعة العود أصبحت قليلة بسبب انتشار العود التجاري.



وأضاف أنه يقوم بصناعة العود بناء على الطلب، لأن كل شخص يكون له رغبة وشكل مختلف في العود عن غيره.