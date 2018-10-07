ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صباح البلد يقدم فقرة خاصة عن صناعة العود .. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
مي فهمي
قدمت الإعلامية فرح طه، ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، فقرة خاصة عن صناعة العود، أشهر الآلات الموسيقى الشرقية.

وقال عم محمود أحد العاملين في صناعة العود، إنه يعمل في المهنة منذ 36 عاما، وتعلم الصناعة في 15 عاما حتى أتقنها تماما، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكمل أبنائه المهنة من بعده.

وانتقد انتشار ورش صناعة العود التجارية، لانها السبب في تشويه المهنة، مشيرا إلى أن التجاري يختلف عن العود الأصلي في المقاسات والأساسيات غير مضبوطة، لافتا إلى أن ورش صناعة العود أصبحت قليلة بسبب انتشار العود التجاري.

وأضاف أنه يقوم بصناعة العود بناء على الطلب، لأن كل شخص يكون له رغبة وشكل مختلف في العود عن غيره.

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم.. الدولار يسجل 17.85 جنيه للشراء.. ثبات الذهب عيار 21 عند 598 جنيها للجرام

الأرصاد تقدم نصائح للسائقين للتعامل مع الشبورة

حكم المصافحة بين المصلين وقول حرما بعد الصلاة

المتهمة بسرقة شقة: وضعت أقراصا مخدرة داخل مشروب واستوليت على 1200 جنيه

قصر ثقافة جمال عبدالناصر .. صرح تنويري ينطلق من بني مر بأسيوط

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الأرصاد تعلن موعد بدء فصل الشتاء

التعليم توجه رسالة هامة لأولياء الأمور المعترضين على إلغاء المستوى الرفيع

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة لها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم
الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة
سفارة مصر في باكستان تحيى ذكرى نصر أكتوبر
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟