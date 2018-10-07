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فن

جيشنا صعب لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة في يوم واحد.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
شروق إبراهيم
حققت أغنية " جيشنا صعب" للفنان محمد رمضان مليون مشاهدة في يوم واحد ، والتي طرحها أمس السبت بقناته الرسمية بموقع يوتيوب احتفالًا بالذكرى 45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ظهر "رمضان" خلال الأغنية بملابس الصاعقة وفي الخلفية مقاطع خاصة بالقوات المسلحة، واستعان بطفل صغير في النصف الآخر من الكليب يقوم بغناء كورال الأطفال الخاص بالأغنية.

يشار إلى أن "رمضان" احتل المركز الثالث في سباق عيد الأضحى السينمائي بفيلمه "الديزل" حيث احتل المركز الأول تامر حسني بفيلم "البدلة"
وآسر ياسين بفيلم "تراب الماس".

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