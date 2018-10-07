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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة
انجي هيبة
شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ونائبه المهندس أحمد عصام يرافقهما محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة والمقدم محمد عبد اللطيف المستشار العسكرى للمحافظة، مراسم وفعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى التى نظمتها مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد بحي ثالث بحضور النائب اللواء أشرف عمارة عضو البرلمان وجمع كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد.

وألقى البطل عبد الجواد سليم الملقب بالشهيد الحى وهو أحد أشهر مصابى العمليات الحربية ورموز النصر العظيم كلمة خلال الحفل ،أشار فيها إلى بعض من صور البطولات وقصص وعبر لشهدائنا الأبرار وعظمة وقوة أرادة الشعب المصرى العريق وبسالة جنوده ورجال جيشه العظيم خير أجناد الأراض الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب هذا الوطن وعزته ورفعته. 

وأكد محافظ الإسماعيلية،فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة،أن نصر أكتوبر 73 المجيدة التى سطرها التاريخ بأحرف من نور ستظل هى العبرة التى تدرس لكل جيوش العالم أجمع لتكون نبراسا لهم وللأجيال القادمة.

وتضمنت الاحتفالية فقرة غنائية لفرقة السمسمية بقيادة الفنان رضا قنديل والتى قدمت مجموعة من الأغنيات الوطنية بالاضافة إلى فقرة شعرية للشاعر فتحى نجم والطفلة المعجزة سما. 

وتم تكريم البطل عبد الجواد سليم في ختام الحفل.
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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