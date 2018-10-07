الاعتداء على ابنة زعيمة المعارضة الفرنسية

اعتدى شخصان على نجلة زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان وأحد أقاربها بعد خروجهم من إحدى صالات البولينج في فرنسا.



ونقلت ماتيلد شوفلروي البالغة 19 عاما نجلة مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني، إلى المستشفى بعد الاعتداء عليها حيث تعرضت لعدة لكمات أدت لكسر في الأنف، بحسب مجلة "ماريان" الفرنسية.



وألقت الشرطة القبض على رجلين بتهمة الاعتداء على نجلة لوبان وابن عمها، ومن المقرر أن يتم محاكمتهما في 23 أكتوبر الجاري، بحسب الادعاء العام في باريس.