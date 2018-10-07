حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز طما شمال سوهاج بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الأثار داخل منزل.



كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز طما بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار من ضبط كل من "كمال.أ.ف"، 53 عاما موظف يقيم بناحية العتامنة، ومحسن.ع.غ، 35 عاما حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة قسم بولاق الدكرور الجيزة، وسامي.ع.ع، 60 عاما بالمعاش يقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.



تم ضبطهم وبحوزة الأول فرد روسي صناعة محلية وتبين وجود 2 حفرة وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف مالك المنزل بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، بالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لمعاينة الحفر.

