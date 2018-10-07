ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بسوهاج

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
خالد رياض
أمرت النيابة العامة بمركز طما شمال سوهاج بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الأثار داخل منزل.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز طما بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار من ضبط كل من "كمال.أ.ف"، 53 عاما موظف يقيم بناحية العتامنة، ومحسن.ع.غ، 35 عاما حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة قسم بولاق الدكرور الجيزة، وسامي.ع.ع، 60 عاما بالمعاش يقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

تم ضبطهم وبحوزة الأول فرد روسي صناعة محلية وتبين وجود 2 حفرة وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف مالك المنزل بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، بالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لمعاينة الحفر.

ترشيحاتنا

ليفربول يستضيف المان سيتي في مواجهة قوية على قمة الدوري الإنجليزي.. اليوم

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

مدرب مانشستر سيتي يكشف عن خطته لمواجهة ليفربول

تامر الشهاوي: الأسلحة الفاسدة فى حرب 48 وهم.. فيديو

محمد محسن: بابا من أبطال نصر أكتوبر.. صور

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة لها

الجيش العراقي يستقبل دفعة جديدة من مركبات بي أم بي - 3 الروسية

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

حبس موظفة بالتضامن الاجتماعي لإدارتها شبكة دعارة في بني سويف

الملك سلمان مقاتلا في حرب الوديعة.. صورة نادرة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

تفاصيل مقتل إسرائيليين في إطلاق نار شمالي الضفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم
الحق في الدواء ترد على تداول صور لبيع أدوية بسوق الجمعة
سفارة مصر في باكستان تحيى ذكرى نصر أكتوبر
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟