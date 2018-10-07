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حوادث

رئيس استئناف القاهرة يحذر من تباطؤ التقاضي.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:19 م
المستشار رضا شوكت
المستشار رضا شوكت - أرشيفية
محمد عبدالله
هنأ وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، قضاة مصر ببداية العام القضائي الجديد وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، خلال افتتاح فعاليات الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية، ودوائر طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة.

واستهلت فعاليات الحلقات النقاشية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

أكد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن محكمة الاستئناف حددت موضوعات نقاشية متعلقة بالمشكلات العملية التي تواجه القاضي الجنائي خلال الدعاوى الجنائية؛ يأتي على رأسها ما يتعلق ببطء التقاضي وتأثيره على الأمن القومي، ومعايير وضوابط تقدير العقوبة مابين الحد الأدنى والأقصى.

وشدد شوكت على أن حرية القاضي في تفنيد العقاب بين الحد الأدنى والأقصى، يعتمد عليها مصائر الناس وتختلف من قاضي إلى آخر، ومن ثم يجب أن يتم مناقشة تفريد العقاب؛ حيث أن المشرع ترك للقاضي الجنائي حرية اختيار العقوبة وفوضه في إجراء لتشريع العقوبة المناسبة لمن يحاكمه ما يقتضي خبرة ومداولة يتم مناقشة آلية اختيار العقوبة.

وأكد أن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من جرائم تستهدف ترويع الآمنين وتدمير المنشآت أصابت المواطنين، وكانت بحاجة إلى مزيد من الإجراءات حول تلقي آراء القضاة حول كيفية الارتقاء بالقضاء.

وشدد على أن القضاة هم سدنة العدالة ولا تمنعهم رغبة أو رهبة عن الانتصار للعدالة، فهم في خندق الحق،مؤكدا على أن رجال القضاء دستور عملهم في المحكمة هو المداولة، وأوضح أن لقاء اليوم يستهدف المداولة غير المحدودة من أجل صالح المتقاضين ولأجل العدالة.

بدوره أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القضائي، أن القضاء المصري قادر على استخلاص المبادئ والقواعد القانونية المنضبطة من النص القانوني لمواجهة الهجمة الشرسة من الجرائم المستحدثة.

وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عليها القيام بمواجهة شاملة من أجل الانتصار على كافة مشاكل المجتمع، معبرًا عن أن مصر تشرف بقضائها العادل.
رئيس استئناف القاهرة يحذر من تباطؤ التقاضي.. صور
رئيس استئناف القاهرة يحذر من تباطؤ التقاضي.. صور
رئيس استئناف القاهرة يحذر من تباطؤ التقاضي.. صور

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