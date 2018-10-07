إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بالخانكة انتقلت على الفور قوات الأمن وتم السيطرة عليها وضبط طرفيها وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية المنايل – دائرة مركز الخانكة وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "م.س.ج" مقاول مصاب (كدمات بالذراعين) وطرف ثان "ا.ج.ا" عامل مصاب (جرح سطحي بالرأس) و"م.ص.م" فني إلكترونيات.



بسبب حدوث مشادة كلامية بين الأول والثانى تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة قام على أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته محدثًا إصابة "ع.ا.ع" سباك برش خرطوش بالعين اليسري حال مروره عرضا بمكان المشاجرة.



تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد الثانى ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.