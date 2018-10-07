جامعة مطروح: عقد بروتوكولات تعاون وإنشاء 5 كليات جدد لخدمة المجتمع

قال الدكتور محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، إن المحافظة تهتم بخدمة المجتمع ويتم عقد بروتوكولات تعاون مع جهات عدة في المجتمع، من أجل خدمة أبنائنا الطلاب.



كما أضاف إسماعيل أن جامعة مطروح تقوم بإنشاء كليات متميزة ومتفردة في الجامعات، لذلك يتم التفكير وتحضير الاستعدادات، لإضافة 5 كليات جديدة بتقنية مختلفة ستفيد الطلاب بعد التخرج.



وأشار إلى أن هذه الكليات هي: كلية إدارة وريادة الأعمال، وتؤهل الطالب أن يفكر في حياته المهنية منذ أول يوم في دراسته بالكلية، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ستوجد في الخريطة المستقبلية بجامعة مطروح العام المقبل، لأن مصر تحتاج إلى التقدم والخبرات المختلفة في تكنولوجيا المعلومات.