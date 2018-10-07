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فن

تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Reputation.. فيديو وصور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:26 م
تايلور سويفت
تايلور سويفت
شروق إبراهيم
تألقت النجمة العالمية تايلور سويفت خلال حفلها الغنائي ضمن جولتها العالمية Reputation، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في ولاية تكساس الأمريكية بحضور 50 ألف شخص.

وأطلت تايلور بأكثر من فستان أبرزت جمالها ورشاقتها مع تقديمها قرابة 20 اغنية من البومها الجديد ومن الأغنيات القديمة مع تقديمها عروض استعراضية مبهرة.

وتنهي تايلور من جولتها العالمية في الولايات الأمريكية ثم تتفرغ للتحضير لفيلمها الجديد Cats الذي سيبدأ تصويره نهاية 2018.
تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Reputation.. فيديو وصور
تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Reputation.. فيديو وصور
تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Reputation.. فيديو وصور
تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Reputation.. فيديو وصور

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