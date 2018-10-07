ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:16 م
أرشيفية
أرشيفية
كريـم الـخـطيب
طمأن عمرو محمد، المنسق الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حول بطاقات التموين، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق بشأن تحديث البطاقات التموينية للمواطنين.

وقال «محمد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» إنه تتم إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال بياناتهم، مشيرًا إلى أنه حدث خلل خلال الفترة الماضية ولكن تم رفع كفاءة الموقع الالكتروني لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المنسق الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تحديث البطاقات وإضافة المواليد يبدأ من 1 أغسطس وحتى 8 نوفمبر.

ترشيحاتنا

ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ليفربول يلهب حماس محمد صلاح قبل لقاء مانشستر سيتي.. فيديو

لليوم الثاني على التوالي.. رد ولي العهد على ترامب في صدارة اهتمام الإعلام السعودي.. صحف المملكة تبرز زيارة سيدة أمريكا الأولى لـ مصر.. وتكشف حقيقة الاتهامات التركية العارية عن مقتل خاشقجي

ريجيم ينسف 8 كيلو فى أسبوعين فقط

العالم ينتظر استفاقة محمد صلاح أمام المان سيتى بالدوري الإنجليزي

إيني: اكتشاف غير مسبوق بحقل ظهر.. وهكذا تصبح مصر مركزا لتصدير الغاز

تفاصيل مقتل إسرائيليين في إطلاق نار شمالي الضفة

حبس موظفة بالتضامن الاجتماعي لإدارتها شبكة دعارة في بني سويف

تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

ثغرة خطيرة تهدر إيرادات السكة الحديد بسبب نظام الحجز الجديد

في 5 دقائق تعرف على طريقة تكبير الشفاه

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟