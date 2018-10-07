التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية

طمأن عمرو محمد، المنسق الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حول بطاقات التموين، مؤكدًا أنه لا داعي للقلق بشأن تحديث البطاقات التموينية للمواطنين.





وقال «محمد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» إنه تتم إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد استكمال بياناتهم، مشيرًا إلى أنه حدث خلل خلال الفترة الماضية ولكن تم رفع كفاءة الموقع الالكتروني لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.



