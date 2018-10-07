ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:13 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود زيدان
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام المحافظة قبيل افتتاح فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة، واللواء هاني النواصرة، واللواء شكري الجندي، ومحمد فيصل عبيدي، أعضاء مجلس النواب، وعزت المصري وكيل الوزارة ، مدير مديرية القوى العاملة.

وقال الوزير إن الملتقى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية ،وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتي يمكن تلافيها، ورفع مستوي الأداء بالتدريب علي أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور
محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور

ترشيحاتنا

رغيف العيش يثير أزمة في تركيا والمخابز تتوقف عن العمل

وزيرة التضامن: 2 مليون جنيه لتعويض الأسر المتضررة في الوادي الجديد

ميلانيا ترامب تستوحي فكرة البدلة الرجالي من ممثلة أمريكية شهيرة.. صور

إيني: اكتشاف غير مسبوق بحقل ظهر.. وهكذا تصبح مصر مركزا لتصدير الغاز

تعليق مؤثر لمدرب منتخب مصر السابق على فوز الزمالك بالسوبر السعودي

التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

حكم مسح المرأة على الرأس في غسل الجنابة خوفا من تلف الشعر

المصريون للجيش الإسرائيلي في ذكري نصر أكتوبر: كل سنة وجيشنا معلم على قفاكم

كهربا يعلق على فوز الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

ثغرة خطيرة تهدر إيرادات السكة الحديد بسبب نظام الحجز الجديد

رد أمين الفتوى على شاب يسأل عن حكم التحدث مع فتاة يحبها هاتفيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استفادة السينمائيين العرب من دعم شمال أوروبا بمهرجان مالمو

مبتحبش تلبس الجاكيت.. ميلانيا ترامب ارتدت هذا الاستايل 25 مرة منذ دخولها البيت الأبيض.. صور

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 890 ألف عملية فحص منذ انطلاق المبادرة
نصر سالم: المرحلة القادمة قهر لكل التحديات في مصر.. فيديو
التموين تطمئن المواطنين حول تحديث البطاقات التموينية
عمرو البسطويسي يؤكد استمرارية القوافل الطبية بشكل دوري لسيناء.. فيديو
ريم أشرف: أحلم بلقاء الرئيس السيسى وأهديه إنجاز أطول غطسة في العالم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟