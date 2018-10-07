محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة.. صور

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام المحافظة قبيل افتتاح فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامة وأمان"، بمشاركة 17 جهة من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالكليات، ومسئولي وحدة الأزمات والكوارث ومسئولي وحدة الجودة بجامعة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة، واللواء هاني النواصرة، واللواء شكري الجندي، ومحمد فيصل عبيدي، أعضاء مجلس النواب، وعزت المصري وكيل الوزارة ، مدير مديرية القوى العاملة.



وقال الوزير إن الملتقى يستهدف إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية ،وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتي يمكن تلافيها، ورفع مستوي الأداء بالتدريب علي أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة.