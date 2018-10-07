محافظ مطروح يحيل مسئول المياه بمنطقة الدكرور بسيوة للتحقيق.. صور

أحال اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح مسئول توزيع المياه بمنطقة الدكرور بواحة سيوة للتحقيق والتحفظ على سيارة نقل لقيامهم بغسيل السيارة بمحطة توزيع المياه بمنطقة الدكرور.



فأثناء قيام المحافظ بجولة تفقدية بواحة سيوة لاحظ وجود سيارة نقل أسفل "الغراب" ويقوم السائق بغسلها مهدرا كميات كبيرة من مياه الشرب وعلى الفور قرر المحافظ إحالة مسئول توزيع المياه للتحقيق والتوجيه بالتحفظ على السيارة بعد أن لاذ السائق بالفرار.



ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة, مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تضر بالصالح العام.