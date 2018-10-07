تعرف علي تصريحات مدرب ليفربول قبل لقاء مانشستر سيتي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول، على صعوبة المباراة التى تجمعه مع مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.





وأضاف "كلوب" في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول قائلا: "يجب علينا أن نخوض المواجهة بتركيز بكل وضوح نحن نواجه الفريق الأفضل في إنجلترا وواحد من أفضل أندية العالم، لاعبون عالميون، مدرب عالمي، وعقلية معتادة على الفوز".





وأكمل الألمانى: "مانشستر سيتي فريق كرة قدم جيد للغاية، وكذلك نحن، أثبتنا الموسم الماضي أن الفارق في جدول الترتيب بيننا وبين سيتي، ليس بمؤشر على مواجهتنا المباشرة، تحقيقهم لقب الدوري برصيد 100 نقطة أمر ينبغي عليهم أن يفخروا به".



