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رياضة

محمد يوسف يكشف تفاصيل السفر للجزائر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات السفر الخاصة بالجزائر عقب معرفة موعد عودة اللاعبين الدوليين.

وأشار يوسف إلى أن موعد عودة اللاعبين الدوليين والمحترفين ستحسم موعد السفر إلى الجزائر، وما إذا كان سيلحق ببعثة الأهلي في الجزائر الثنائي وليد أزارو وساليف كوليبالي.

وأوضح أنه يتم التواصل حاليا مع السفارة المصرية بالجزائر لمعرفة كافة الأمور التنسيقية الخاصة ببعثة الأهلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٣ من الشهر الجاري.

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