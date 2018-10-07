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رياضة

سامي قمصان يقود مران لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة الاتحاد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
قاد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وشهد المران أداء تدريبات بدنية مكثفة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة كرة قوية شارك بها أحمد الشيخ وعمرو جمال ومحمود الجزار، وميدو جابر وعمرو بركات وعمرو السولية وعمار حمدي.

وعلى هامش المران أدى رامي ربيعة وسعد سمير تدريبات علاجية، وفقا لبرنامج العلاج الخاص بكل لاعب؛ لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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