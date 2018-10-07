سلة الأهلي رجال يخوض مباراة أمام سموحة اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الأحد أمام نظيره فريق سموحة في نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية.



وتنطلق المباراة في الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويسعى خلالها الفريق إلى الفوز والحصول على المركز الأول وكأس التصفيات بعد أن حسم التأهل إلى النهائيات عقب الفوز أمس السبت على فريق reg بطل رواندا.



ويرغب الجهاز الفني بقيادة طارق خيري في تحقيق الفوز لاستكمال سلسلة الانتصارات التي حققها خلال البطولة وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.